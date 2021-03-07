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Çevresine ekmek satarak başladığı işte 12 kadına istihdam sağlıyor

DHA

Çevresine ekmek satarak başladığı işte 12 kadına istihdam sağlıyor


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te, Nurgül Işık Çelebi (38), kendisi için yaptığı yufka ekmeklerin beğenilmesi üzerine komşularına satmaya başladı. Zaman içerisinde ekmek üretimini artıran ve yanında 12 kadını istihdam ederek, günde 1500 ekmek üretmeye başlayan Çelebi, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Oğuzeli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Işık Çelebi, 2 yıl önce kendi evi için yaptığı yufka ekmeklerin beğenilmesi üzerine satış yapmaya başladı. Gelen yoğun talebin ardından evinin bahçesinde üretime başlayan Çelebi, mahallesindeki kadınlara iş teklif etti. Üretimini günlük 1500 ekmeğe çıkaran Çelebi, 12 ev kadınına iş vererek istihdam sağladı.
'10 EKMEKLE BAŞLADIM'
Yaptığı işe talebin artmasının ardından 12 kadına istihdam sağladığını ifade eder Nurgül Işık Çelebi, "Önce çevreme 10 adet ekmek sattım. Sonra Kent Konseyi Kadın Meclisi´nin kurduğu doğal yaşam pazarında ekmek satışı yaptım. Kısa sürede gelen talepler ile şu anda 12 kadın ile günlük 1500 ekmek üretiyoruz" diye konuştu.
'DOĞAL ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR'
Odun ateşinde 4 çeşit ekmek yaptıklarını belirten Çelebi, "Doğal ürün kullanarak odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeklerimiz lezzetli oluyor. Ekmeği önce yumakla kesip açıyoruz. Daha sonra odun ateşinde hazırlayarak pişiriyoruz. Bunu yaparken işin püf noktalarına dikkat ettiğimiz için ekmeğimiz ayrı bir lezzetli oluyor. Ekmeğimizin 1,85 ve 2 lira olmak üzere iki çeşit fiyatı var. Bunun yanı sıra isteğe göre, normal, kepekli, tuzsuz, kebaplık olarak ev ekmeği yapıyoruz. Şu anda Gaziantep dışında 4 ile de sipariş üzerine ekmek gönderiyoruz" dedi.
Çelebi'nin yanında çalışarak kazandığı para ile ev ekonomisine katkıda bulunup, çocuklarını okuttuğunu söyleyen Nurgül Terlemez ise şunları söyledi:
"Ev hanımıyım ve 3 çocuğum var. Çocuklarımı okutuyorum. Çalışmak istiyordum ama ne iş yapacağımı bilmiyordum. Teklif gelince kabul ettim ve şimdi Nurgül hanımın yanında çalışıp evimize destekte bulunuyoruz. Günde 1500 ekmek üretiyoruz ve bu işi severek yapıyoruz."
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-03-07 09:20:41

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