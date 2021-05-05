6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.B., gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'da komiserlik yaparken 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan FETÖ üyesi E.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler E.B.'yi gizlendiği Belkız Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-05-05 11:56:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.