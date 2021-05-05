6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.B., gizlendiği evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'da komiserlik yaparken 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan FETÖ üyesi E.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler E.B.'yi gizlendiği Belkız Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-05-05 11:56:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.