Sarıgüllük Mahallesi sarı güllerle donatıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Sarıgüllük Mahallesi yeniden ismini aldığı sarı güllere donatıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda çoğaltılan sarı güller, Sarıgüllük Mahallesi'ndeki park ve bahçelere dikildi. Sarıgüllük mahallesi, yıllar sonra yeniden ismini aldığı sarı güllere kavuştu. Yürütülen başarılı çalışmaların ardından Sarıgüllük Mahallesi eski günlerinde olduğu gibi yeniden sarı güllerle anılacak.

Sarı güllerin baharın müjdesi olduğunu da belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sarı güllerin kokusunun bile bambaşka olduğunu belirterek, "Sarıgüllük Mahallesindeyiz ve sarı güllerin içerisindeyiz. Biz göreve geldiğimizde bu bölgeler son dönemlerde imara açılan bölgelerdi. İnşaatlardan dolayı bu bölgedeki sarı güller ortadan kalkmıştı. İsmini aldığı sarı gülün mahallemizde yeniden yeşermesi adına arkadaşlarımızla birlikte çalışma başlatmıştık. Bunlardan çelik alarak, bunları fide haline getirdik. Mümkün olduğu kadar bu bölgedeki parklarımıza dikmeye çalıştık. Allah’a şükür diktiğimiz güller, sonuç verdi. Görüldüğü üzere mahallemizde çok yoğun bir şekilde sarı gül var. Bu güllerin kokusu bambaşka. Ayrıca sarı gül, Gaziantep'te baharın habercisi ve sembolüdür. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Hakikaten arkadaşlarımız köylere gidip bu sarı gülleri bulup çeliklerini alıp getirdiler ve yetiştirdiler. Ondan sonrada Sarıgüllük Mahallesi’ne getirip tek tek diktiler. Mümkün olduğu kadar da bu gülleri çoğaltmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da kendi bahçelerinde, bağlarında bunu devam ettirmelerini arzuluyoruz" diye konuştu.

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