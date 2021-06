Dev spor kampüsünde sona gelindi Vali Gül, Milletvekilleri ile Gaziantep spor lisesi kampüsünde incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekili ve Belediye Başkanlarıyla beraber spor lisesi kampüsünde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan Gaziantep Spor Lisesi Kampüsünde sona gelindi. 28 bin metre kare arsa üzerine kurulan ve 24 derslik, 300 kişilik pansiyon, 1 spor salonu, basketbol, voleybol, futbol sahaları ve 12 dairelik lojmanı ile Gaziantep tam teşekküllü bir spor lisesi kampüsüne kavuşuyor. Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Futbol Kulübü teknik ekip ve yöneticileri ile kısa bir süre sonra faaliyete geçecek spor lisesi kampüsünde incelemelerde bulundu.

Burada basına açıklamada bulunan Vali Davut Gül, spor lisesi kampüsünün yaklaşık iki hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi. Dev spor kampüsünün Türkiye’nin sayılı projelerden biri olduğunu belirten Vali Gül, “Projenin içerisinde 24 derslikli bir okulumuz, 300 kişilik pansiyon, çim saha, tenis kortlarımız, kapalı spor salonumuz ve 12 dairelik lojmanımız var. Ayrıca da ilave olarak planladığımız yerde antrenman sahaları, atletizm pisti ve bir havuz olacak. Bu proje Türkiye’nin sayılı projelerinden birisi” dedi.

“Spor lisesinde kulüplere altyapıdan sporcular yetişecek”

Vali Gül, “Kulüp yöneticilerimizi çağırmamızın sebebi kulüplerimize altyapıdan sporcular yetişsin. Futboldan voleybola, basketbola kadar Gaziantep’te olan bütün branşlara hizmet edecek bir altyapı olsun. Bu proje, 2007’de başlamış. Projede, başta Adalet Bakanımız olmak üzere milletvekillerimizin çok büyük katkıları var. Bu projeyi bugün yapsak ilaveler hariç 70 milyonun üzerinde bir bütçeye ihtiyaç var. O açıdan da önemli bir proje. Pahalı ama gerekli bir proje” şeklinde konuştu.

"Son beş yılda cumhuriyet tarihinde yapılan derslik kadar derslik yapıldı"

Eğitim alanında yapılan yatırımlar noktasında da bilgi veren Vali Gül, “Gaziantep, 2021 yılında 1 milyar 176 milyon lira gibi Türkiye’nin en büyük eğitim bütçesini aldı. 84 okul programımızdaydı daha sonra Adalet Bakanımız ve milletvekillerimizin gayreti ile ek bir program daha oldu. Ek program ile 25 ilave okul ve 623 derslik daha programımıza girdi. Şu an itibari ile bu sene yeni ihaleye çıkacağımız 109 okulumuz var ve 2 bin 545 derslik var. Bunların da 1 milyar 516 milyon bütçesi mevcut. Geçmiş ile kıyasladığımızda şöyle bir fotoğrafla karşı karşılaşabiliriz; bizim son beş yılda Gaziantep’te tamamlanan derslik sayımız yaklaşık 6 bin civarında. Bu rakamlar tabi her açıklamamızda farklı olabilir, sebebi ise her hafta yeni okullarımız tamamlanıyor, tamamlanan bu okullar tamamlanan kısma girmiş oluyor. Cumhuriyet tarihinde yapılan toplam okul sayımız 5 bin 900. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan derslik sayısı kadar son beş yılda derslik yapılıyor. Şu an aynı zamanda inşaatı devam eden de 1830 dersliğimiz var. Bunun yanında pansiyonlarımız, spor salonlarımız var. İnşallah hayırseverlerin de ilavesi ile onlarla hedefimiz olan 100 okul ile iki yıl içerisinde, 2023’te tekli eğitime geçmiş olacağız. Kamu üzerine düşeni yaptı. Yeni ihale yapacaklarımız ile inşaatı devam edenler 4 bin 300 derslik. Son beş yılda tamamlanan 6 bin derslik. Başta Adalet Bakanımız olmak üzere milletvekillerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep’in bugünü dünden daha iyi yarını da bugünden daha iyi olacak” diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep’in “Spor Şehri” olma özelliğini gittikçe kazandığını ve bu hedefe emin adımlarla ilerlediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, spor lisesinin Gaziantep’in önemli bir ihtiyacını gidereceğini söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Türkiye’nin artık olimpiyatlarda dünya şampiyonalarında söz sahibi olması gerekiyor. Modern tesislere kavuşuyoruz. Bu tür teknik altyapılar Gaziantep’te büyük bir heyecanla yapılıyor ve yapılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında, Vali Gül ve beraberindeki heyet, spor lisesi kampüsünde yer alan futbol ve basketbol sahalarında top atışları gerçekleştirdiler.

