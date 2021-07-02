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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de genç doktorlar çoşkuyla mezun oldu

İHA

GAÜN’de genç doktorlar çoşkuyla mezun oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 28. dönem mezunu 303 genç doktor, ‘Hipokrat Yemini’ ederek hekimliğe ilk adımlarını attı. Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Sizi bu seviyeye getiren hocalarınızın bilgi birikimidir, o yüzden asla hocalarınızı unutmayın” dedi.
“Hocalarınızı asla unutmayın”
Gaziantep Üniversitesi, pandemi nedeniyle bir yıl ara verilen mezuniyet töreni coşkusu, Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni ile kaldığı yerden devam etti. Mezuniyet Töreninde genç doktorlara seslenen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Eğitiminizi başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Bende en az sizin kadar heyecanlıyım. Üniversitenizle bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Sizi bu seviyeye getiren hocalarınızın bilgi birikimidir, o yüzden asla hocalarınızı unutmayın. Sizler sağlık piyasasına gidiyorsunuz ama sizlerle bağımızı koparmayacağız. Birlikte daha güzel işler yapacağız. Dünya tıp piyasasında Türk tıbbı en üst düzeydedir. Sizlerde onların genç temsilcisi olarak aralarına katılıyorsunuz” diyerek eğitim sürecindeki özverilerinde dolayı akademisyenlere ve öğrenci ailelerine teşekkür etti.
“Her hasta için umut ışığısınız”
Pandemi sürecinde hayatını kaybeden hekimleri anarak konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, hekimlik andının anlamı ve önemine değindi. Genç doktorlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Balat şunları söyledi: “Genç meslektaşlarımdan ricam önce zarar vermeme ilkesiyle hareket edin. Hipokrat, tıbbın özellik arz eden bir sanat olduğunu söyler. Benim gözümde de her hekim bir sanatçıdır. Lütfen hastalarınızı tedavi ederken sanatçı zarafetiyle hareket edin. İnsan bedenine dokunma yetkisi olan tek meslek grubunda olduğunuzu, Yaradan’ın yeryüzündeki elleri olarak kabul edildiğinizi ve her hasta için umut ışığı olduğunuzu unutmayın. Mesleğinizin ayrıcalıklarını bilerek, Sokrat’ın belirlediği dört niteliği mutlaka edinin. Nezaketle dinleyin, akıllıca konuşun, dikkatlice düşünün ve tarafsızca karar verin. Bilge hekimler olun, hastalarınızın bedenini iyileştirirken ruhlarına da hitap etmeniz gerektiğini her zaman hatırlayın. Dozu arttırıldığında yan etkisi olamayan tek şey iletişimdir. Hasta ve yakınlarıyla her zaman iyi iletişim içinde olun. Sizi yetiştirenlerin, ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacağını bilin.”
“Öğrencilerimizin gurur günü”
Tıp Fakültesi Dekanı Can Demirel ise, “Uzun ve zorlu bir eğitimin sonunda öğrencilerimiz tıp diplomalarını alacaklar. Bugün öğrencilerin, hocaların ve velilerin onur ve gurur günü. Eğitim sürecinde öğrencilerimizin iyi bir hekim olmanın gereğinin öğreten, bilgi ve becerilerini kazandıran tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Tüm dünyaya yayılan salgın sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Fakültemiz hocaları bir yandan hastanede pandemiyle mücadele ederken diğer yandan genç hekimlerimizin eğitim faaliyetlerini de aksatmadan, büyük bir özveriyle yürüttüler. Bu zorlu süreçte hocalarımızın pek çoğu hastalandı ve yakınlarını kaybettiler. Tüm sıkıntılara rağmen görevlerin başından biran olsun ayrılmadılar. Öğrencilerimiz, hocalarından örnek aldıkları meslek bilinciyle, İntörn hekimlik sürecinde bir sağlık çalışanı olarak pandemi mücadelesinde aktif görev aldılar ve bu sürecin yakın şahitleri oldular” şeklinde konuştu.
“Hocalarımıza minnetarız”
Mezun öğrenciler adına bir konuşan Fakülte birincisi Dr. Yeter Yavuzatmaca da GAÜN Tıp Fakültesinden mezun olmanın gururunu yaşadığını belirterek, “Fakültemizin 2021 mezunu genç, dinamik, çalışkan ve hepsi birbirinden değerli hekim arkadaşlarımı temsilen bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum. Bize her türlü imkânı sağlayan, bugün bu noktaya gelmemizde en çok payı üstlenen ailelerimize ve her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan eğitim hayatımız boyunca en büyük rolleri üstlenen kıymetli hocalarımıza minnettarız. Heyecanlıyım çünkü bugün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından üzerimize yüklenen büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz. ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ derken artık o kast edilen hekimlerin bir parçasıyız” diye konuştu.
Konuşmaların sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, hekimlik andını mezun öğrencilere okuttu. Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, mezun olan öğrencilere GAÜN üst yöneticileri ile öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesi sonrasında gerçekleştirilen kep atma töreni ile sona erdi.
Kovid19 salgını nedeniyle üst seviyede önlemler altında GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı.

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