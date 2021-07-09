Milletvekili Koçer’ den KOBİ’lere çağrı

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için imalatçı KOBİ’lere, KOSGEB tarafından sağlanan finasman imkanından yararlanma çağrısından bulundu.

3 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli ve faizsiz kredi desteği için başvuru süresinin 6 Ağustos’a uzatıldığını ifade eden Koçer, “Bir önceki yıla göre 2020 yılında gelir kaybı olan işletmelerin faydalanabileceği kredi destek programının hem başvuru süresi uzatıldı hem de kapsamı genişletilerek daha fazla işletmemizin yararlanmasına imkan sağlandı. 2020 yılında 2019 yılına kıyasla bir kuruş dahi gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak. İmalat ve ArGe alanındaki KOBi’lerin yanı sıra bilgisayar programlama ve bilimsel ArGe sektörlerindeki inovatif genç mikro ve küçük işletmeler de bu destekten yararlanabileceği gibi bunlar için asgari gelir kriteri de aranmayacak. Böylece çok daha fazla sayıda mikro ölçekli işletme 3 ay boyunca 30 bin TL, küçük işletme ise 3 ay boyunca 75 bin TL’ye kadar bu destekten yararlanabilecek. Ayrıca 2017 yılı itibariyle kurulmuş olan ve inovatif faaliyetlerde bulunan işletmelerimize 25 bin TL’ye kadar ek destek verilecek. Bugüne kadar vatandaşlarımıza, esnafımıza, sanayicimize, A’dan Z’ye her kesime yönelik, salgının etkilerini azaltmak amacıyla yapılan düzenlemelerle, vatandaşlarımızın yükü azaltılmış, refahı artırılmaya çalışılmıştır. İmalatçımız, sanayicimiz, ihracatçımız da bu süreçte durmamış, üretime, istihdama ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı koymaya devam etmiştir. Hem kendisinin hem de Türkiye’nin büyüme serüvenine katılmak isteyen ve gereken kriterleri taşıyan mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizi, KOSGEB’in sunduğu bu destekten yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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