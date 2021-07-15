15 Temmuz ruhu bu müzede yaşatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe gecesi yaşananları ve halkın darbeye karşı verdiği mücadeleleri ziyaretçilerine asimetrik bir bakış açısıyla aktarmaya çalışıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında İstasyon Meydanı'nda açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimini ve halkın darbeye karşı verdiği mücadeleleri telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerası monitörleriyle ziyaretçilerine kronolojik bir şekilde aktarıyor. Ziyaretçilerde tanıklık hissinin oluşturduğu müzede darbe gününde şehit edilen 251 şehidin fotoğrafları ve isimlerinin yazıldığı anıt duvar bulunuyor. Müzede ayrıca 15 Temmuz gecesi şehit edilen Gaziantepli Şirin Diril, Seyit Ahmet Çakır ve Mehmet Demir’in fotoğraflarının bulunduğu bir alan ve Gaziantepli vatandaşların darbeye karşı verdiği mücadelelere ait özel bölüm de yer alıyor.

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