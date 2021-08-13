Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı Gaziantep FK’da korona virüs şoku

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Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan Covid19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması yarın saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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