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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Şahinbey’de gençlere büyük destek

İHA

Gaziantep Şahinbey’de gençlere büyük destek

Şahinbey Belediyesi Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki gençlere yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor.
Şuana kadar gençlere yönelik projeler için 1 milyar 345 milyonluk yatırım yapan Şahinbey Belediyesi, ilçedeki gençlere sanattan spora, kırtasiyeden bilgisayara, teknolojiden bilime, yurt içinden yurt dışı gezilerine, spor ayakkabısından bisiklet hediyesine A’dan Z’ye her türlü desteği veriyor. Gençler ayrıca yine Şahinbey Belediyesi tarafından finanse edilen yurt dışı kültür turlarına ve Çanakkale şehitlik ziyaretlerinde de bulunuyor.
Şahinbeyli gençler ücretsiz bilgi evlerinde eğitim alırken yaz kış spor okullarında uzman spor hocalar eşliğinde spor eğitimlerini alıyorlar. Teknoloji meraklısı yarının buluşçularına ise hem saha imkanı hem de maddi destekler ile hem Gaziantep Şahinbey’i hem de Türkiye’yi temsil edecek projelere imza atıyorlar. Şahinbey’de 15 bin 629 genç lisanslı sporcusu bulunurken ilçedeki yüzme havuzlarından tam teşekküllü spor salonları, bisiklet parkurları, birçok branşta açık spor sahaları bulunmakta. Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin öğrenciye bisiklet hediye ederek çocukların sporla iç içe olmalarını teşvik ediyor. Alt yapı spor kulüplerine ise her türlü malzeme ve maddi desteği veriliyor.

“Genç dostu bir belediyeyiz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için her türlü fedakarlıktan kaçmadıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç dostu bir belediyeyiz. Şahinbey İlçesi’nde 300 bin öğrencimiz var. Gençlerimiz eğitimde, sanatta, sporda ve bilimde desteklemeye devam ediyoruz. Bu güne kadar 5 okul, 198 Gençlik Merkezi, 8 Millet kıraathanesi yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca eğitimi desteklemek adına 9 milyon kitap, soru bankası yardımcı ders kitaplarını gençlerimize dağıttık. Pandemi sürecinde öğrencilerimize 52 bin tablet ve diz üstü bilgisayar hediye ettik. Eğitimde, sporda ve bilimde başarıyı desteklemeye devam ediyoruz. Bu güne kadar 111 bin öğrencimizi uçakla Çanakkale’ye götürerek ecdadıyla buluşturduk. Okul 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü olan gençlerimizi Umre, Bosna Hersek ve Ayasofya ziyaretleriyle ödüllendirdik. Yine başarıyı teşvik adına 20 bin öğrencimize bisiklet, 20 bin öğrencimize kol saati 695 bin öğrencimize spor ayakkabısı, 250 bin öğrencimize top ve eşofman takımı dağıtımı gerçekleştirdik. TEKNOFEST ve sporda başarı gösteren takımlarımıza ve bireysel katılan gençlerimize sponsor olduk ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca İlkokul öğrencilerimize boyama seti, boyama kitapları, kumbara ve beslenme kabı dağıtımı gerçekleştirdik. Askere giden gençlerimize içerisinde 26 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası hediye ediyoruz. Evlenen gençlerimizi de unutmadık; onlara da içerisinde 11 çeşit içerisinde beyaz eşya ve oturma grubunun da bulunduğu çeyiz desteğinde bulunuyoruz. Biz genç dostu bir belediyeyeyiz. Gençlerimizi seviyoruz. Onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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