Fabrice N'Skala korkuttu!

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Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında siyahbeyazlı oyuncu Fabrice N'Skala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK Beşiktaş maçında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 70. dakikasında maç esnasında N'Skala fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sahaya ambulans girerek oyuncuyu hastaneye götürdü. Konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

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