SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na teşekkür plaketi TGF Başkanı Yılmaz Karaca: “SANKO ve Konukoğlu ailesi Anadolu basınına her zaman büyük destek olmuştur”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, SANKO Holding’in Anadolu basınına desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ile SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "SANKO ve Konukoğlu Ailesi Anadolu basınına her zaman büyük destek olmuştur. SANKO ve Konukoğlu Ailesi adına Sayın Abdulkadir Konukoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

SANKO Holding’in yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin istihdamına ve ihracatına büyük katkı sağladığını belirten Karaca, “SANKO sanayi alanında Anadolu’ya ve ülkemize değer katarken sosyal sorumluluk alanında da topluma büyük katkılar sunan önemli bir kuruluştur” ifadelerini kullandı.

SANKO’nun, her zaman Anadolu basınının yanında olduğunu dile getiren Karaca, “Yatırımının bulunduğu kentlerde Anadolu basınına destek olan SANKO Holding’e ve Konukoğlu Ailesine tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Abdulkadir Konukoğlu ise gazetecilerin gerek normal dönemde gerekse pandemi koşullarında halkın bilgi edinmesi adına çok önemli ve zor görevler üstlendiğine dikkat çekti.

Konukoğlu, “Bu anlamlı ödül için Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na teşekkür ederim. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımıza da hassaten teşekkür eder, görevlerinde kolaylıklar dilerim” temennisinde bulundu.

Konuşmaların sonunda TGF Başkanı Karaca, Konukoğlu’na, Anadolu basınına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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