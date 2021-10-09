Gaziantep’in yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equipment Yatırım A.Ş.’ye ödül verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’in yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equipment Yatırım A.Ş.’ye ödül verildi

İHA

Gaziantep’in yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equipment Yatırım A.Ş.’ye ödül verildi

Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bulunan MST Constructıon Equipment Yatırım AŞ., Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde ödül aldı.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Vali Davut Gül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.
Törende, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmaların yanı sıra, TÜBİTAK ve KOSGEB ArGe desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.
Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bulunan MST Constructıon Equipment Yatırım AŞ’nin ödülünü, Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Kibar’a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi takdim etti.
Diğer katılımcılar
Ödül takdiminin ardından ödül alanların ve konukların birlikte fotoğraf çektirdiği törene, Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç ve Engin Yeşil, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, kurum temsilcileri, çevre il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odaları ile borsa başkanları ve sanayiciler de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu çıktı Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu ...
Cami banileri vefa programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konukoğlu ailesine yaptırdığı 11 cami için “cami banisi takdir belgesi” takdim etti
YEREL HABERLER Cami banileri vefa programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. ...
Dr. Karaoğlu, ANKA’da göreve başladı
YEREL HABERLER Dr. Karaoğlu, ANKA’da göreve başladı
SANKO Üniversitesinde bir yenilik daha Kas iskelet sistemi bozukluklarının tespitini ve tedavi sonucunun değerlendirilmesini sağlayan cihaz kullanılmaya başladı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergun: “Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları, milyonlarca çalışanı etkileyen en yaygın sağlık problemidir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesinde bir yenilik daha Kas iskelet ...
TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (3)
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep’te temel atma ve açılış törenlerine katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep’te temel atma ...
Şahinbey Kitap Günleri’nde son iki gün
YEREL HABERLER Şahinbey Kitap Günleri’nde son iki gün
GAÜN İlahiyat Fakültesi’nden imza şöleni
YEREL HABERLER GAÜN İlahiyat Fakültesi’nden imza şöleni
Başkan Şahin, “Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat Kodları” programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, “Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat ...
Uzm. Dr. Mukadder Çolak NCR Hospıtal’da
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Mukadder Çolak NCR Hospıtal’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (2)
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an Kursu açılışına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an Kursu açılışına ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'da 'sessiz ibadet' kararına sert tepki Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bu sessiz ibadet kararını reddediyorum, kınıyorum ve lanetliyorum. Bu karardan vazgeçilmeli" "Mescid-i Aksa da bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle kalacak" "Bu karardan vazgeçilmeli ve barışın yurdunda barış sağlanmalı"
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i ...
Şehitkamil’den kadınlara madde kullanımı ile mücadele semineri Seminerde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil’den kadınlara madde kullanımı ile mücadele ...
Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi
Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı MST İş Makinaları, Başak Traktör ve ELS Lift Modelleri, Expobel Çevre, Şehircilik Ve Teknolojileri Fuarı’nda
YEREL HABERLER Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı MST ...
Bebek dostu hastaneden annelere süt arttırıcı gıda paketi
YEREL HABERLER Bebek dostu hastaneden annelere süt arttırıcı gıda ...
6 santimlik miyomdan kapalı ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER 6 santimlik miyomdan kapalı ameliyatla kurtuldu
Büyükşehir standına Expobel Fuarı’nda yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir standına Expobel Fuarı’nda yoğun ilgi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ etkinliği
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ ...
Gaziantep’te 13 araç birbirine girdi Zincirleme kazanın meydana geldiği yere çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 13 araç birbirine girdi Zincirleme ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.