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TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, Şehitkamil Vadi Park’ı gezdi Fadıloğlu, Şehitkamil Vadi Park hakkında heyete bilgiler verdi

İHA

Şehitkamil Vadi Parkı yerinde inceleyen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı R. Sezer Katırcıoğlu, "Gerçekten Şehitkamil Vadi Park gözlerimizi kamaştırdı, göğsümüzü kabarttı. Gazi şehrimiz, yine Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik sergilemiş. Millet Bahçeleri adına da çok büyük rol model olmuş. Bu konuda Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nu kutluyorum" dedi.

TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, Şehitkamil Vadi Park’ı gezdi Fadıloğlu, Şehitkamil Vadi Park hakkında heyete bilgiler verdi

Şehitkamil Vadi Parkı yerinde inceleyen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı R. Sezer Katırcıoğlu, “Gerçekten Şehitkamil Vadi Park gözlerimizi kamaştırdı, göğsümüzü kabarttı. Gazi şehrimiz, yine Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik sergilemiş. Millet Bahçeleri adına da çok büyük rol model olmuş. Bu konuda Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nu kutluyorum” dedi.
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşan heyet, Şehitkamil Vadi Parkı’nı yerinde inceledi. Heyete Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşlik etti. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Vadi Park hakkında heyete detaylı bilgiler verdi.

“Gözlerimizi kamaştırdı, göğsümüzü kabarttı”
Şehitkamil Vadi Park’ın belediyenin öz kaynaklarıyla yapılmış olmasının ve daha birçok özelliğinin rol model niteliğinde olduğunu belirten TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı R. Sezer Katırcıoğlu, “Gerçekten Şehitkamil Vadi Park gözlerimizi kamaştırdı, göğsümüzü kabarttı. AK Parti Belediyelerinin hizmet noktasında, doğaya olan katkısını bir kez daha görmüş olduk. Bu parkımızın öne çıkan bir özelliği de belediyenin öz kaynaklarıyla yapılmış olmasıdır. Bütün kullanılan malzemeler dahil, işçilik de dahil belediye kaynakları ile yapılması, akıllı park olması, enerjisini kendisinin üretiyor olması, dizaynından, bahçe peyzajına kadar her şey harika olmuş. Gerçekten çok mutlu oldum. Havuzu, ağaçların, çiçeklerin seçimi, aydınlatmaya kadar her şeyi çok özenle seçilmiş ve çok başarılı. Gazi şehrimiz, yine Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik sergilemiş. Millet Bahçeleri adına da çok büyük rol model olmuş. Bu konuda Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nu kutluyorum. AK Parti Milletvekilleri olarak, AK Parti Belediyeciliğin AK hizmetlerine şahit olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Çocuktan yaşlısına kadar her şey detayıyla düşünülmüş”
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Şehitkamil Vadi Parkı’nın doğa dostu olduğunu ifade ederek, “Şehitkamil Vadi Park’ında birçok detaya dikkat edilmiş, zarafet, sanat kullanılmış. Doğa dostu olması, sürekliliği olması, bakımı, temizliği ile her şeyi çok güzel. Bu konuda Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çocuktan yaşlısına kadar her şey detayıyla düşünülmüş. İnşallah bu parkımız, diğer illerimize de örnek olacaktır” şeklinde konuştu.

“Halkı yaşat ki devlet yaşasın, sözünün en güzel örneğini görüyoruz”
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise, “Halka hizmet Hakk’a hizmet, sözünün tam manasını, halkı yaşat ki devlet yaşasın sözünün en güzel örneğini şu an burada görüyoruz. Biz Başkanımızın başarılarını görmüş olduk. Bu başarılarından dolayı da Başkanımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehitkamil Vadi Park, gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir park”
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever, Şehitkamil Vadi Parkı’nın Türkiye’ye örnek bir park olduğunu kaydederek, “Gaziantep’e birçok kez geldim ama bu gelişimde hakikaten çok daha mutlu oldum. Çünkü şu an gezdiğimiz Şehitkamil Vadi Park, gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir park, millet bahçelerine örnek olacak bir park. İçerisindeki hem dokusuyla hem bitkileriyle hem de çocuklara, gençlere, yaşlılara hitap edecek noktalarıyla gerçekten güzel bir park olmuş. Gaziantep, gerçekten çok ileriye gelmiş durumda. İnşallah mevcut Başkanlarımız sayesinde Gaziantep bir aşama daha atlayacaktır. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Herkes görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor”
MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise, “Gaziantep’i gerçekten çok güzel gördük, diğer illere de örnek olmasını diliyorum. Valimize, Belediye Başkanlarımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyorum bu konuda. Herkes görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ortada güzel hizmetler gözüküyor. İnşallah diğer belediyelerimiz de Gaziantep'i örnek alır ve bu hizmetler diğer illerimize de yansır” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten çok güzel bir park yapılmış”
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, “Gördüğümüz üzere vatandaşlarımızın dinlenmesi için, sağlıklı ve düzenli bir çevre ortamında yaşamlarını sürdürmeleri açısından gerçekten çok güzel bir park yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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