Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Gaziantep'te drift atan sürücülere 148 bin lira ceza

        Gaziantep'te drift atan sürücülere 148 bin lira ceza

        Gaziantep'te drift atan iki otomobil sürücüsüne toplam 148 bin 815 lira ceza uygulandı. Bir otomobil ise 60 gün trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 01:22 Güncelleme: 21.04.2025 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "drift"e 148 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabında iki otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        AA'nın haberine göre; ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirlediği iki otomobil sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak, kullandırmak ve drift atmak" maddelerinden toplam 148 bin 815 lira para cezası yazdı.

        Otomobillerden biri 60 gün trafikten men edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya anlaşmaları halinde 'büyük ticaret' vaadi
        Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya anlaşmaları halinde 'büyük ticaret' vaadi
        Zincir olup 3 kişiyi kurtardılar
        Zincir olup 3 kişiyi kurtardılar
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Vicdansız! Köpeği halatla dövdü
        Vicdansız! Köpeği halatla dövdü
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu