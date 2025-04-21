Gaziantep'te drift atan sürücülere 148 bin lira ceza
Gaziantep'te drift atan iki otomobil sürücüsüne toplam 148 bin 815 lira ceza uygulandı. Bir otomobil ise 60 gün trafikten men edildi
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabında iki otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
AA'nın haberine göre; ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirlediği iki otomobil sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak, kullandırmak ve drift atmak" maddelerinden toplam 148 bin 815 lira para cezası yazdı.
Otomobillerden biri 60 gün trafikten men edildi.