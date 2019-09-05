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HaberlerGündemGaziantep'te feci ölüm! Oynarken boynuna ip dolanan çocuk öldü- HABERLER

Gaziantep'te oynarken boynuna ip dolanan çocuk öldü

AA

Gaziantep'te evlerinin yatak odasında oynadığı sırada boynuna ip dolanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 4 çocuklu anne babanın evde olmadığı olayın komşuların ihbarıyla ortaya çıktı öğrenildi

Yer, Gaziantep...

Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde 4 çocuklu Mehmet-Sevil çiftinin çocukları İlkim Dilara Yaşar (7),anne babasının evde bulunmadığı sırada yatak odasında oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle yatak dolabına bağlı ip boynuna dolandı.

Kardeşlerinin sesi üzerine eve gelen komşular, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

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