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        Haberler Gündem Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:51
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        İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ahmet Çiftçi (45) idaresindeki kamyonet, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler mevkisinde Y. T. (26) idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

        Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Ahmet Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kamyonette bulunan ve yaralanan 1 kişi ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü Y.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bir süre kapanan yol trafiğe tekrardan açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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