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Gaziantep'te taksi durağında kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 5 gözaltı

Gaziantep'te, taksi durağında kavga çıktı. Bir taksici av tüfeğiyle öldürülürken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep'te taksi durağında kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 5 gözaltı
Taksi durağında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Gaziantep'te, taksi durağındaki kavgada taksici Ömer Tamer (36) av tüfeğiyle öldürülürken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, gece Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işleten, 6 çocuk babası Ömer Tamer, satın aldığı taksi ile boş zamanlarında işe çıkmaya başladı. İddiaya göre, Tamer ile büfeye yakın taksi durağındaki kişiler aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra Tamer, bu kez arkadaşları ile durağa gelip, kavga etti. Bu sırada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ömer Tamer ile 2 kişiye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sek edildi.

Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tamer, hayatını kaybetti. Tamer'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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