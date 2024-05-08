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        Haberler Gündem Gazipaşa'da çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü - Güncel haberler

        Gazipaşa'da çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir inşaatın bahçesinde çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:13
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        Yangında 2 konteyner zarar gördü
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        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 2 konteynerde hasar oluştu. ​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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