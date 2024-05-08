Gazipaşa'da çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir inşaatın bahçesinde çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü
Giriş: 08.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:13
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle 2 konteynerde hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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