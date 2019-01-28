Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sow ve Çelenk'i basın mensuplarına tanıttı.

Daha sonra iki oyuncu kendilerini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sow transferi için yaklaşık 1,5 aydır uğraş verildiğini ifade eden Konukoğlu, "Çok şükür bugünlere ulaştık. Sow'un futbolculuk kalitesine, insanlığına hiç bir şekilde tereddütümüz yok. Kendisini aramızda görmekten mutluyuz." dedi.

Konukoğlu, sezon sonunda el birliğiyle üst lige çıkmayı arzuladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir üst lige çıkmanın heyecanını bu sezon yaşayacağız. Sow ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladık ancak 'gönül bağı' ile de bağlandık. Sow'u inşallah futbol yaşantısından sonra da aramızda görmek isteriz. Hem Gaziantep hem de Türk futbolunda gençlerimize örnek olacağını düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte başarılar yaşayacağız."

SOW: "YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM"

Moussa Sow ise Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden 33 yaşındaki Senegalli forvet, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben Türkiye'yi ve futbolu çok seviyorum. Gaziantep'e ve böyle bir kulübe gelerek yeni bir sayfa açıyorum. Kulübün yapısı ve şampiyonluk hedefi beni etkiledi. Ben de şampiyonlukları seven birisiyim. O yüzden burada şampiyonluk yaşamaya geldim. 1. Lig'e transferimi insanlar sorguluyor. Şunu bilsinler, burada çok güzel projeler var. Bu projelere inandığım için teklifi kabul ettim."

MOUSSA SOW İLK İDMANINA ÇIKTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Moussa Sow, ilk idmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiği antrenmanda yeni transfer Moussa Sow da yer aldı. Takımla ısınma hareketlerini gerçekleştiren Sow, daha sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Antrenmanı takip eden taraftarlar, meşaleler yakarak Sow'a sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta beklemedikleri şekilde, İstanbulspor karşısında puan kaybettiklerini dile getirdi.

Futbolda bu tür durumların olabileceğini kaydeden Altıparmak, "Her hafta birbirinden daha önemli maçlar oynanacak. Geçen hafta berabere kalmış olsak bile takım olarak verdiğimiz tepkiler çok iyiydi. Bizim için önemli olan da takım ruhunun oluşmasıydı. Adana deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Artık rakiplerimizle oynamaya başladık. İnşallah bundan sonra yakalayacağımız seriyle istediğimiz sıralara geleceğiz. Çünkü bizim ligimizde nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, şampiyon olmak istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, bu bilinçle hazırlıklarına devam ettiklerini aktardı.

SOW'A ÖVGÜ

Mehmet Altıparmak, takıma yeni katılan forvet Moussa Sow ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sow aramıza katıldı. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Çok uzun bir uğraştan sonra aramıza katıldı. Sow'un biraz antrenman eksikliği var. Bunu gidermek için çalışacağız. Sonra aramıza katılacak. Sow'un bizimle olması her anlamda büyük bir güç. Sow'u anlatmaya zaten gerek yok. İnşallah kendisini iyi şekilde hazırlayacağız. 1-2 hafta içerisinde de aramızda görmeye başlayacağız."

Tansferle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Altıparmak, "Bir transferle ilgili daha çalışmamız var. Ancak henüz ne olacağı, tam netlik kazanmadı. Kulübüyle ilgili bir sıkıntısı var. Onu çözebilirse bir transfer daha olacak." diye konuştu.

Altıparmak, sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine de son 5 haftadır yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle puan kayıplarının olduğunu, yavaş yavaş tam kadro olmaya başladıklarını, artık daha canlı ve diri bir takım haline geleceklerini sözlerine ekledi.