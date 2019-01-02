Herhangi bir genel sağlık problemi olmayan çiftlerin gebe kalma şansının daha yüksek olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, gebe kalma şansını artıran önerilerde bulundu.
Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, “Yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler gebe kalmanızı kolaylaştırabilir ve sağlık bir gebeliğe başlangıç için fayda sağlar. Diyabet (şeker hastalığı), aşırı kilo (obezite), astım gibi bazı rahatsızlıklar gebe kalmanızı etkileyebilir. Düzenli olarak korunmasız ilişkisi olan çiftlerin yüzde 84'ü bir yıl içinde gebe kalacaktır. Gebe kalamayanların yarısıda ikinci yıl içinde gebe kalabilecektir” dedi.
ŞİŞMANLIK DA ZAYIFLIK DA GEBELİĞİ ETKİLİYOR
Aşırı şişmanlık veya zayıflığın gebe kalma şansını etkileyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, “Çok fazla veya çok az olan vücut yağı adet düzenini etkileyerek gebe kalma üzerinde olumsuz etki yapabilir. Eğer vücut kitle endeksiniz (BMI) 20-25 arasında ise sağlıklı kilodasınız. Vücut kitle endeksi 30 dan fazla 19 dan az olanların gebe kalmada problemleri olacaktır. Eğer erkek eşinde vücut kitle endeksi 30 üzerinde ise onunda fertilitesi normalden azdır. Eğer gebe kalmak istiyorsanız ya da gebeyseniz alkol içmeyi bırakmanız gerekir. Alkol aynı zamanda erkek eşin sperm değerlerini de olumsuz etkiler. Sigara içimi pasif içicilik dahil doğurganlığınızı azaltır. Sigara ayrıca sperm değerleri üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Kafein tüketimi (kahve, çay) ile doğurganlık arasında açık bir ilişki tespit edilmemiştir. Ezbere hekime sormadan ilaç kullanılmaması önemlidir, belki kullandığınız bazı ilaçlar doğurganlığı azaltabilecektir” diye konuştu.
YAŞINIZ 35'İN ÜZERİNDEYSE...
Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yumurtlama zamanı cinsel ilişki en yüksek gebe kalma şansı sağlar. Bu genellikle son adetinizin birinci gününden itibaren saydığınızda 14. gün civarında olacaktır. Yumurta salındıktan sonra 12-24 saat canlı kalabilmektedir. Bu zaman dilimi içinde spermin yumurtayı bularak döllemesi gerekmektedir. Aksi halde o ay gebelik olmayacaktır. Sperm kadın döl yollarında 7 güne kadar canlı kalabilmektedir. Başarı için en yüksek şans, ay boyunca 2-3 günde bir ilişkide bulunmaktır. Bir yıldan fazla korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmadıysa mutlaka konuyla ilgili uzman hekime başvurun. Bilinen bir rahatsızlığınız, adetler düzensiz, ailede erken menopoz hikayesi, geçirdiğiniz karın ameliyatı, yumurtalık kistiniz, erkek eş de inmemiş testis hikayesi vs. varsa, yaşınız 35'in üzerindeyse beklemeden hekim görüşü almanız önemlidir.”
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