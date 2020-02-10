AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde el değiştiren 2 milyon 338 bin gayrimenkulün satışında ibraz edilen tutar 389 milyar 239 milyon 975 bin lira oldu

Söz konusu satışlardan elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olarak gerçekleşirken, bağış ve intikal gibi diğer işlemlerle birlikte toplam tutar 11 milyar liraya yaklaştı

Son 5 yılda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 5,7, satışlar karşılığında beyan edilen tutar ise yüzde 97 artış gösterdi

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