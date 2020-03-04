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Dünyada gittikçe artan otonom ve elektrikli araç yarışında Çinlilerden dikkat çeken bir hamle geldi.

Çinli üretici Geely'den yapılan açıklamada, şirketin otonom araçları için uzaya bir uydu göndereceği aktarıldı.

326 milyon dolar yatırım ile hayata geçecek proje ile, Çinli üreticinin otonom araçları için daha net bilgi alınması hedefleniyor.

Volvo'nun sahibi olan ve Daimler'in de ortağı olan Geely, otonom araçları için geliştirdiği uyduları Çin'in Taizhou kentinde inşa ettiği fabrikasında üretmeye hazırlanıyor.

Şirketin, 2025 yılına kadar uzaya 500 uydu göndereceği de verilen bilgiler arasında. Geely'nin tüm bu çalışmalarını ise Geespace adı verilen yeni şirketi altında toplayacağı belirtiliyor.

Çinli üreticinin uyduları ile otonom araçlarına yüksek hızlı internet bağlantısı, daha net navigasyon verileri, bulut hesaplama yetkinlikleri sunacağı aktarıldı.