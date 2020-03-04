Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilGeely uzaya uydu gönderecek
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Çinliler otonom araçları için uzaya uydu gönderecek

Çinli otomobil üreticisi Geely, otonom araçları için uzaya uydu göndereceğini duyurdu. Volvo'nun sahibi ve Daimler'in de ortağı olan şirketin bu adım ile otonom araçlarına yüksek hızlı internet bağlantısı, daha net navigasyon verileri, bulut hesaplama yetkinlikleri sunacağı aktarılıyor. Çinli üreticinin uydu projesi için 326 milyon doları gözden çıkardığı ve 2025 yılına kadar uzaya 500 uydu göndereceği belirtiliyor

Geely
HABERTURK.COM

Dünyada gittikçe artan otonom ve elektrikli araç yarışında Çinlilerden dikkat çeken bir hamle geldi.

Çinli üretici Geely'den yapılan açıklamada, şirketin otonom araçları için uzaya bir uydu göndereceği aktarıldı.

326 milyon dolar yatırım ile hayata geçecek proje ile, Çinli üreticinin otonom araçları için daha net bilgi alınması hedefleniyor.

Volvo'nun sahibi olan ve Daimler'in de ortağı olan Geely, otonom araçları için geliştirdiği uyduları Çin'in Taizhou kentinde inşa ettiği fabrikasında üretmeye hazırlanıyor.

Şirketin, 2025 yılına kadar uzaya 500 uydu göndereceği de verilen bilgiler arasında. Geely'nin tüm bu çalışmalarını ise Geespace adı verilen yeni şirketi altında toplayacağı belirtiliyor.

Çinli üreticinin uyduları ile otonom araçlarına yüksek hızlı internet bağlantısı, daha net navigasyon verileri, bulut hesaplama yetkinlikleri sunacağı aktarıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! BMW logosu değişti! BMW'den 23 yıl sonra flaş değişiklik
OTOMOBİLBMW'den 23 yıl sonra flaş değişiklik
Amerikan otomotiv endüstrisinde 'korona' alarmı
OTOMOBİLAmerikalı üreticilerde 'korona' alarmı
Yeni Audi A3 tanıtıldı - haberler
OTOMOBİL8 yılın ardından yenilendi
Prometeon'da görev değişimi - haberler
OTOMOBİL75 ülkeyi Türkiye'den yönetecek
Volkswagen yeni modellerini tanıttı - haberler
OTOMOBİLElektrikli SUV'u bu yıl satışa çıkıyor
Son dakika haberleri... İkinci el araba satışında büyük fırsatçılık!
OTOMOBİLİkinci elde büyük fırsatçılık
Mercedes Yeni E-Serisi tanıtıldı - Haberler
OTOMOBİLEn çok satılan modeli makyajlandı
Otomotiv pazarı yüzde 90 arttı
OTOMOBİLOtomotiv pazarı yüzde 90 arttı
Renault yeni hibrit teknolojisini tanıttı
OTOMOBİLBursalı 'hibrit'te yeni detay
Renault'un konsept modeli Morphoz ortaya çıktı - haberler
OTOMOBİLCenevre'de olmadı dijitalde tanıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X