Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Beşiktaş karşısında mücadele ederek ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Gakke, ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını söyleyerek, “İlk yarı istediğimiz gibiydi. Oyun planımız buna yönelikti. 3 ciddi pozisyon yakaladık. Beşiktaş’ın kalitesi bizden iyi olduğu için yakaladıklarını değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdiğimizi düşünüyoruz. İzleyenler keyifli vakit geçirmiştir. Mücadele ettik elimizden geleni yaptık” şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR GİDECEKLERİNE İNANIYORUM"

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde kadrosunun yeterli olmayabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, “UEFA Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gideceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ