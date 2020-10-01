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Koreliler elektrikli araçta iş birliğine gitti

Koreli şirketler LG Electronics (LG) ve Hyundai, geleceğin elektrikli otomobillerinde kullanılmak üzere bir kabin konsepti tanıttı. IONIQ Konsept Kabini adı verilen konsept . IONIQ Konsept Kabin'de, kahve makinesi, ayakkabı kurutucusu, gardırop, mini buzdolabı gibi donanımlar yer alıyor

Geleceğin otomobilini tanıttılar
HABERTURK.COM

LG Electronics (LG) ve Hyundai Motor, IONIQ Konsept Kabini adı verilen elektrikli araç konsepti tanıttı. Kabinin, mekanik bileşenlerinin az olması nedeniyle daha fazla iç alana sahip olan elektrikli araçların iç mekanlarından maksimum düzeyde yararlanmayı amaçladığı kaydedildi.

IONIQ Konsept Kabin'de, sabah işe gidip gelirken bir fincan kahve yapıp sunan bir kapsül kahve makinesi, kişinin gideceği yere ulaşmadan önce önce ıslak veya eski ayakkabılarını kurutup tazeleyen koltuğun altındaki bir bölme, sürüş sırasında kıyafetleri temiz ve kırışıksız tutan bir gardırop yöneticisi, içecekleri soğuk tutan bir mini buzdolabının da kullanıcılara konfor sunan unsurların arasında yer aldığı bilgisi verildi.

Aracın tavanının çoğunu kaplayan esnek OLED ekranın yer aldığı kabinde, arkadaki yolcuların optimum görüntüleme açısı için sezgisel el hareketleriyle ekranın kavis derecesini ayarlayabildikleri kaydedildi.

77 inçlik OLED ekranın, arkadaki her iki yolcunun aynı anda farklı içeriği izlemesine izin vermek için bölünebildiği de belirtildi. Koltuk başlıklarındaki hoparlörlerin ise, diğer yolcuyu rahatsız etmeyen kişisel bir ses bölgesi oluşturduğu aktarıldı.

Kabinde, yolcular aracı terk ettikten sonra kayan bir çubuk yardımıyla zemin temizlerken, mikropları ve diğer mikroorganizmaları yok etmek için aracın içini dezenfekte eden baş üstü UV LED ışıklar da yer alıyor.

LG Electronics'in Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, "LG, bağlantılı araç çözümlerine büyük ölçüde dahil oldu ve CES 2020'de, sürücülerin ve yolcuların yoldayken yanlarında evden bir parça götürmelerine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyimi sergiledi. IONIQ Konsept Kabin ile, Hyundai ile ortaklık kurarak bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyoruz" dedi.

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