Geleneksel bulaşık pratiği sona mı eriyor: Neden ön durulama yapmamalısınız?

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Iredale, "Her şeyi önceden durularsanız, bulaşık makineniz tabaklarınızın gerçekte olduğundan daha temiz olduğunu düşünecek dolayısıyla o kadar yoğun yıkama yapamayacak ve tabaklar kirli çıkacak" diye ekliyor.

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DETERJAN YAPIŞKANDIR Bir diğer sebep ise bulaşık deterjanlarının, yapışan yiyecekleri parçalamak için tasarlanmış enzimler içermesidir. Bu enzimler, yiyecek parçacıklarını yakalar ve onları çözerek bulaşıklarınızdan uzaklaştırılmasını sağlar. Yani, ön yıkama yaptığınızda enzimlerin tutunacak bir şeyi kalmadığından yeterli temizliği yapamaz.