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        Haberler Yaşam Geleneksel bulaşık pratiği sona mı eriyor: Neden ön durulama yapmamalısınız?

        Geleneksel bulaşık pratiği sona mı eriyor: Neden ön durulama yapmamalısınız?

        Çoğu insan bulaşıkların temiz çıkmasını istediği için bulaşık makinesine koymadan önce bulaşıklarınızı önden yıkama ihtiyacı hisseder. Peki, bu yöntem hatalı olabilir mi? İşte sizin için, bulaşıklarınızı nasıl yıkamanız gerektiğine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:28
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        İnsanlar tarafından, ön durulama olmadan bulaşık makinesinin yapışan yiyecekleri çıkaracak kadar güçlü olmadığı düşünülür. Bir diğer yaygın düşünce ise yiyecek parçacıklarının bulaşık makinesinin tahliye hortumunu tıkamasıdır. Hatta ön durulama yapmayan insanların tembel ve düzensiz olduğu düşünülür. Peki, bunlar gerçekten doğru mu? İşte, konuya dair uzmanlardan alınmış bilgiler…

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        UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

        Uzmanların çoğu tabaklarınızı, tencerelerinizi ve çatal bıçak takımlarınızı bulaşık makinesine koymadan önce ön durulama yapmanızın gerekmediği konusunda hemfikirdir. Ön durulama sadece gereksiz değil; aynı zamanda zararlı bir uygulama olabilir.

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        NEDEN DAHA KÖTÜ SONUÇLAR ALABİLİRSİNİZ?

        Daha kötü sonuçlar almanızı sağlayacak 3 sebep vardır: Bunlardan ilki, bağımsız tüketici savunuculuğu grubu Choice'un beyaz eşya uzmanı Ashley Iredale’e göre sistemin yanılmasıdır. Peçeteyle katı maddeleri çöp kutusuna atmanın yeterli olduğunu düşünüyor çünkü çoğu bulaşık makinesinde, ilk durulama döngüsünden itibaren suda ne kadar kir olduğunu ölçen sensörler bulunur.

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        Iredale, "Her şeyi önceden durularsanız, bulaşık makineniz tabaklarınızın gerçekte olduğundan daha temiz olduğunu düşünecek dolayısıyla o kadar yoğun yıkama yapamayacak ve tabaklar kirli çıkacak" diye ekliyor.

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        DETERJAN YAPIŞKANDIR

        Bir diğer sebep ise bulaşık deterjanlarının, yapışan yiyecekleri parçalamak için tasarlanmış enzimler içermesidir. Bu enzimler, yiyecek parçacıklarını yakalar ve onları çözerek bulaşıklarınızdan uzaklaştırılmasını sağlar. Yani, ön yıkama yaptığınızda enzimlerin tutunacak bir şeyi kalmadığından yeterli temizliği yapamaz.

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        SU TASARRUFU SAĞLAMALISINIZ

        Son sebep ise bu şekilde ön durulama yapmanın doğaya zarar vermesidir. Tam dolu bir bulaşık makinesi 144 parçayı temizlemek için yaklaşık 13 litre su kullanır. Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, aynı çamaşırları elde yıkamak ortalama 100 litre su tüketiyor, bu da büyük bir su israfına yol açar.

        Peki ne yaparsanız ön durulamaya gerek kalmaz?

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        FİLTREYİ DÜZENLİ TEMİZLEMELİSİNİZ

        Ön durulama yapmadan yiyecek kalıntılarının makineyi tıkayacağı düşünülür. Melbourne'da bir cihaz servis ve onarım işletmesi yürüten Joshua Henzel, bulaşık makinenizin katı yiyecek artıkları nedeniyle tıkanma riski bulunduğuna katılıyor ancak şunu ekliyor; ayda bir kez filtreyi çıkarıp temizlediğinizde böyle bir sorun yaşamazsınız.

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        BULAŞIK MAKİNESİ NASIL ÇALIŞIR?

        Bulaşık makinesindeki en güçlü jetler alttan yukarıya doğru fırlar, bu nedenle en kirli tabakları alt rafa, daha temiz veya daha hassas eşyaları ise yukarıya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bulaşıklarınız aşağıya dönük olmalıdır ve dolu bir bulaşık makinesi, yarı dolu bir bulaşık makinesinden daha iyi kurutur.

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        HANGİ DURUMLARDA ÖN YIKAMA YAPILABİLİR?

        Temizlik ve tesis yöneticilerine danışmanlık yapan bir firmanın yöneticisi Bridget Gardner'e göre, bulaşık makinesine tabaklarınızı kaldırmadan önce çok uzun süre dışarıda bıraktıysanız ve kalıntılar üzerinde kuruduysa ön yıkama yapmanız işinize yarayabilir. Özellikle süt, mısır gevreği ve yumurta gibi gıdaların kalıntılarını yıkayabilirsiniz.

        Kaynak: The Guardian, ABC Everyday, Home Serve

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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