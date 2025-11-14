Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 2 yılda 15 bin dalgıç dalış gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline gelen Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemilerin bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı 2 yılda 15 bin dalgıç keşfetti.

Bölgeye gelenler aralarında "HMS Majestic", "Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları", "Helles Barçları", "Tekke Koyu (W Beach) batıkları", "Arıburnu Barç", "Küçükkemikli Barçları", "Arıburnu Layter", "Lundy", "HMS Louis", "S.S. Milo", "Tuzla", "Denizaltı Mania Ağı", "Bebek Kayalıkları" ve "HMS Triumph" olmak üzere 23 farklı batığa dalış imkanı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı 2021 yılında dalışa açtıklarını hatırlattı.

Parkın dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi haline geldiğini anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki 23 farklı batığımız ve 12 farklı dalış noktamız dünyada ve Türkiye'de dalış meraklıları için çok önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Parkın yapımına başladığımızda buradaki potansiyelin ve suyun altındaki kültürel hazinenin farkındaydık. Çok özenli bir çalışma içerisine girdikten sonra burada 'Gelibolu Sualtı Parkı' isminde dünyada tek olan Birinci Dünya Savaşı temalı bir su altı parkını oluşturduk. Dünyanın en önemli dalgıçları, televizyon kanalları, basın organları buraya yüzünü çevirdi. Çünkü Gelibolu'da suyun altında bir tarih yatıyor ve her batığın farklı bir hikayesi var."