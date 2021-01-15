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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 15 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali heyecanı var. Hafta içi her gün 13.00'te ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Memduha Keçeli-Tuncay Yılmaz Keçeli çiftleri haftanın birincisi olmak için yarışıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 15 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 15 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen isim bugün belli oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar bugün Kadayıf Dolması yapacak. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 15 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 15 Ocak elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 15 Ocak haftanın birincisi henüz belli olmadı.

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