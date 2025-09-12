Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün açıklanıyor. Tuğba, Miyase, Sueda, Hanife günün birincisi olmak için yarışıyor. Haftanın dördüncü gününde Miyase birinci oldu. Şimdi gözler haftanın final bölümünde kazanan ve elenecek olan isme çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta 12 Eylül haftanın birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Gün boyu verilen puanların ardından en yüksek puanı alan yarışmacı altın bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte, 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 12 Eylül Cuma günkü bölümünde Tuğba, Miyase, Sueda, Hanife yarışıyor. Gün sonunda birinci ve elenen açıklanınca haberimizde yer alacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
11 Eylül’de çeyrek altını Miyase kazandı.
10 Eylül Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.