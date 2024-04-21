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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği: 2 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 2 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Melih Bostan ile Bentley'in golleriyle galip gelen Başkent ekibi, puanını 47'ye yükseltti, Erzurumspor FK ise 41 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:57
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        Gençlerbirliği üç puanı iki golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Gençlerbirliği kazandı.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 45'te Melih Bostan ve 71'de Bentley attı.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 47'ye yükseltti, Erzurumspor FK ise 41 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Erzurumspor FK ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Eren'in vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

        39. dakikada Amilton sol kanattan pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Melih’in şutunda kaleci Göktuğ son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45. dakikada Siliki'nin pasında sol kanatta topu alan Ensar’ın çaprazdan vuruşunda kaleci Göktuğ'dan dönen topu Melih Bostan kafayla ağlara gönderdi. 1-0

        71. dakikada Ensar'ın pasında ceza yayının gerisinden Akabueze’nin şutunda top ağlara gitti. 2-0

        80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Süleyman’ın şutunda top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

        Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran

        Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Özgür Çek dk. 90+1), Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Akabueze, Amilton, Siliki (Musa Çağıran dk. 69), Ensar Kemaloğlu (Özgür Aksaka dk. 90+1), Melih Bostan (Yatabare dk. 82)

        Yedekler: Orkun Özdemir, Arda Temur, Jimmy Durmaz, Elias Durmaz, Halit Yılmaz, Laura

        Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

        Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Gürkan Varlık (Rosheuvel dk. 62), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Ufuk Budak, Süleyman Koç, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Estrela, Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 82)

        Yedekler: Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Muhammed Emin Yavaş, Shala, Özgür Sert, Eren Özdemir, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu

        Teknik Direktör: Hakan Kutlu

        Goller: Melih Bostan (dk. 45), Akabueze (dk. 71) (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Siliki, Yatabare (Gençlerbirliği), Estrela (Erzurumspor)

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