Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Gençlerbirliği ise, 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını açmayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 1

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Ozan, Deniz, Ferdi, Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

GENÇLER'DE KALECİ ŞOKU

Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Nordfeldt'in yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, mücadelede görev yapacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun... Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

92. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.