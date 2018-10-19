Türkiye, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nı 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 11 madalyayla tamamladı.

Arjantin'in Buenos Aires kentinde 6-18 Ekim'de düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları sona erdi. 206 ülkeden, 15-18 yaş aralığındaki 3 bin 998 sporcunun yer aldığı organizasyonda Türkiye'yi, 17 branşta 29'u kadın, 55 sporcu temsil etti.

Türk sporcular olimpiyatlarda 4'ü halter, 3'ü atletizm, 2'si güreş, birer judo ve karate olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

MADALYALAR

Altın:

Olimpiyatlardaki tek altın madalya halterden geldi. 69 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 135 kilo, silkmede 170 kilo ve toplamda 305 kilo kaldırarak şampiyon oldu.

Gümüş:

Milli halterci Caner Topbaş, 62 kiloda podyuma çıktı. Koparmada 122 kilo, silkmede 141 kilo ve toplamda 263 kiloya ulaşan Caner, gümüş madalya kazandı.

Halterde +63 kiloda mücadele eden Dilara Narin koparmada 92 kilo, silkmede 126 kilo ve toplamda 218 kilo kaldırarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Güreşte grekoromen stil 92 kiloda mindere çıkan Osman Ayaydın, finalde İranlı rakibi Mohammad Ghorbanali Nosrati'ye 3-1 yenildi. Osman, olimpiyatları gümüş madalyayla tamamladı.

Bronz:

Halterde 44 kiloda yarışan Nida Karasakal, koparmada 60 kilo, silkmede 78 kilo ve toplamda 138 kilo kaldırarak bronz madalyaya uzanmayı başardı. Nida, Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye'ye kadınlar halterde ilk madalyayı kazandıran isim oldu.

Atletizm Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyalarını kazandı. Milli sporcu Özlem Becerek disk atmada bronz madalya kazandı. Özlem, atletizm branşında Gençlik Olimpiyatları'nda ilk madalyayı kazanan isim olmayı başardı. Atletizmde 800 metrede yarışan milli sporcu Mehmet Çelik, cirit atmada Münevver Hancı da bronz madalya elde etti.

Serbest güreş 48 kiloda mindere çıkan Halil Gökdeniz ile judoda 100 kiloda tatamiye çıkan Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazanan isimler arasında yer aldı.

Olimpiyatların son gününü Türkiye, bronz madalyayla tamamladı. Karatede kumite +68 kiloda mücadele eden Enes Bulut, bronz madalya kazandı. Enes, Gençlik Olimpiyatları'nda karatede ilk madalya kazanan isim oldu.

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