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Şiddet gören kadın için canını verdi!

Konya'da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Çumralıgil (35) ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42),şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özçiftçi (28) ile olaya karışan Yaşar Karadeniz (29) tutuklandı

GERÇEK KAHRAMAN! Son dakika... Şiddet gören kadın için canını verdi! - VİDEO
Şiddet gören kadın için canını verdi!
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DHA

Konya'da sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil (35) ile arkadaşı Dündar Kömürcü (42),önceki akşam merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine misafirliğe gitti.

Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi (28) ile Yaşar Karadeniz (29),komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı.

TACİZE DİRENİNCE ŞİDDET BAŞLADI İDDİASI

DHA'da yer alan haberde iddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.´ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.

KADININ ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil´i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü´yü de karnından yaraladı.

GÖĞSÜNDEN 3 KEZ BIÇAKLANDI

Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil´e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.

"ALKOL ALDIK TACİZ ETTİLER"

Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B., adlı kadının ilk ifadesinde birlikte alkol aldığı komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istemeleri üzerine, tepki gösterip, evden ayrılmak istemesi üzerine dövdüklerin, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil, Konya Şehir Hastanesi´nde yapılan otopsisinin ardından dün akşam saatlerinde Musalla Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

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