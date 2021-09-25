Kuveyt'ten İran'a flaş çağrı! 0:00 / 0:00

AA

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad es-Sabah, New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’ndaki hitabında Körfez'in güvenliği, Filistin meselesi, Suriye krizi ve Afganistan'daki duruma değindi.

GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

AA'da yer alan habere göre Sabah, İran'a Körfez'de deniz seyrüseferinin güvenliğini koruması, gerilimi azaltması ve devletlerin egemenliğine saygı temelinde bir diyalog başlatarak ciddi güven artırıcı önlemler alması çağrısında bulundu.

Filistin meselesiyle ilgili Sabah, Filistin halkı meşru siyasi haklarını elde etmedikçe ve İsrail uluslararası hukuk ihlallerini durdurmadıkça bölgede istikrarsızlığın devam edeceğini ifade etti.

Sabah, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması amacıyla uluslararası meşru kararlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde barış müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabaların önemini vurguladı.

"SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM OLMALI"

Konuşmasında Suriye krizine de değinen Sabah, Suriye'de çözümün askeri yöntemle olmadığı ve siyasi bir çözüm gerektiğini dile getirdi.

Sabah Afganistan'daki durum ile ilgili de Taliban ve tüm taraflara, kan dökülmesinin önlenmesi, sivillere tam koruma sağlanması ve uluslararası yükümlülüklere uyulması için azami özen göstermeleri çağrısında bulundu.