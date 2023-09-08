Getir'in değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi Yerli unicorn (değeri 1 milyar dolardan fazla) girişimlerden Getir, son 18 ayda dikkat çeken bir değer kaybı yaşadı. Financial Times'in haberine göre, en son 500 milyon dolarlık bir yatırım turuna çıkan Getir'in, bu işlemi 2.5 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleştirmesi bekleniyor. Böylece, yerli girişimin 18 ay içinde yüzde 80'e yakın eriyerek, 9.3 milyar dolar değer kaybetmesi öngörülüyor

Türkiye'nin sayılı unicorn (değeri 1 milyar dolardan fazla) girişimlerinden biri olan Getir'in değerleme tutarında dikkat çeken bir değişim yaşandı.

Bundan 18 ay önce 11.8 milyar dolar değerlemeye ulaşan, fakat aradan geçen zaman içinde değeri erimeye başlayan şirket, Nisan ayında 6.5 milyar dolar değerleme tutarı üzerinden yatırım turuna çıkmıştı.

Financial Times'in haberine göre, en son 500 milyon dolarlık bir yatırım turuna çıkan Getir'in, bu işlemi 2.5 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleştirmesi bekleniyor. Böylece, yerli girişimin 18 ay içinde yüzde 80'e yakın eriyerek, 9.3 milyar dolar değer kaybetmesi öngörülüyor.

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Getir'in son yatırım turuna mevcut yatırımcılar haricinde Abu Dabi Varlık Fonu Mubadala, risk sermaye fonu G Squared ve yatırımcı Michael Moritz katıldı.

Moritz, Kaliforniya merkezli Sequoia Capital'den 40 yıl sonra geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

2 BİN 500 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Kısa bir süre öncesine kadar 23 bin çalışanı bulunan Getir, işgücünün yüzde 10'undan fazlasını işten çıkarmış ve İspanya, İtalya, Portekiz'deki faaliyetlerine son vermişti.

2015 yılında kurulan şirket, özellikle pandemi döneminde evde geçirilen sürelerin artması ile büyük çıkış yakalamış ve çalışan sayısını hızlıca artırarak yeni pazarlara girmeye başlamıştı.

Fakat, pandemi sonrası hızlı teslimat pazarının daralması sonucu şirketin gelirlerinde meydana gelen yavaşlama 2 bin 500 kişinin işten çıkarılmasına yol açmıştı.

Getir, geçtiğimiz Aralık ayında da, Almanya merkezli ve Türk bir girişimci tarafından kurulan rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın almıştı.