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Getir, rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı; değerlemesi 10 milyar dolara yükseldi

BBC'nin haberine göre; internet üzerinden alışveriş ve hızlı teslimat şirketi Getir, Alman rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı. Böylece Getir grubunun toplam değerlemesinin 10 milyar dolara yükseldiği bildiriliyor

Getir, rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı; değerlemesi 10 milyar dolara yükseldi

Financial Times'ın haberine göre, özellikle pandemi döneminde büyüyen iki şirket, 2020'den bu yana yatırımcılardan toplam 3 milyar dolar topladı.

Ancak yatırımcıların genelde para kaybeden yeni teknoloji şirketlerinden uzaklaşmasıyla, bu tür şirketler zor günler yaşamaya başladı ve Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Alman Flink, piyasanın büyük oyuncuları arasında kaldı.

Getir'e özel yatırımcılar tarafından biçilen değer de dörtte bir oranında azaldı. Şirkete piyasadan 800 milyon dolar topladığı Mart ayında 11,8 milyar dolar değer biçilmişti. Şimdiyse iki şirketin toplam değerlemesinin 10 milyar olduğu ve bunun % 12'lik kısmını Gorillas'ın oluşturduğu beliritiliyor.

Bu da Getir'in tek başına değerlemesinin 8,8 milyar dolar olduğu anlamına geliyor.

Gorillas'ın kurucusu ve CEO'su Kağan Sümer'in de şirketten ayrılması bekleniyor.

Yatırımcıları arasında Mubadala Yatırım, Sequoia Capital ve Tiger Global'in de bulunduğu Getir'in gelecek yıl başlarında yeni sermaye arayışına çıkacağı bildiriliyor.

Getir'in kurucusu Nazım Salur yaptığı açıklamada "Piyasalar artar ve düşer ama tüketicilerimiz sunduğumuz hizmeti ve rahatlığı seviyor ve kalıcı olacağız. Süper hızlı teslimat endüstrisi gelecek yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüyecek ve Getir yedi yıl önce yarattığı bu kategoride lider olacak" dedi.

Getir'in, Gorillas'ı 1,2 milyar dolara aldığı belirtilirken, Gorillas'a geçen Eylül ayında 3 milyar dolar değer biçilmişti.

İki şirketin birleşmesiyle birlikte, Londra, Paris, Amsterdam ve Berlin'de işten çıkarmaların olması bekleniyor.

2020'de Kağan Sümer tarafından Berlin'de kurulan Gorillas, 9 ülkede Amsterdam, Londra, Paris, Madris ve New York dahil olmak üzere 60 şehirde faaliyet gösteriyordu.

Şirket Mayıs ayında 300 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Getir'in de bu yıl dünya çapında çalışanlarının yüzde 14'ünü işten çıkarmayı planladığı açıklanmıştı.

Getir'in 9 ülkede 32 bine yakın çalışanı vardı.

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