Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor Teslimat uygulaması Getir, binlerce çalışanı ile yolları ayıracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın yeniden yapılanma kapsamında alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz" denildi

Market ürünleri hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren yerli girişim Getir, global operasyonlarında yeniden yapılanmaya gittiğini bildirdi. Bu kapsamda, şirketin binlerce çalışanı ile yolları ayıracağı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın operasyonel verimliliği artırmak için alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz" denildi.

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İKİNCİ YERLİ UNICORN

İşten çıkarma kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Getir, Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini de duyurdu.

Mart 2021'de aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile değerini 2.6 milyar dolara yükselten Getir, böylece Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu.

Unicorn tanımı, değeri milyar doları geçen girişimler için kullanılıyor.