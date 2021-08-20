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Son dönemde yurtdışı atılımları ile kendinden söz ettiren yerli girişim Getir, Anadolu Grubu'nun mobilite şirketi MOOV'a ortak oluyor.

Anadolu Grubu'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dâhil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır" denildi.

Açıklamada, Çelik Motor Ticaret A.Ş. bünyesinde saatlik araç kiralama faaliyeti olan Moov'un, kayıtlı değerleriyle ve kısmi bölünme yoluyla Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulan Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'ye (MOOV) devredildiği, bölünme işleminin 17.08.2021 tarihinde tescil edildiği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 'UNİCORN'U

KAP'taki açıklamada, MOOV, inovatif olarak saatlik ve esnek süreli araç paylaşım platformu olarak tanımlandı.

Eylül 2018’den bu yana araç paylaşımı hizmeti veren MOOV, Temmuz ayında 3 milyonuncu kiralamaya imza attığını duyurmuştu. 700 araçla faaliyete başlayan MOOV, bugün 2 bin 500’den fazla aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da hizmet veriyor.

Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.

2015 yılından bu yana market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan yerli girişim, son dönemde İngiltere, Hollanda, Fransa, ispanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine açılarak dikkatleri üzerine çekti.

Getir, kısa bir süre önce de global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’un tamamını satın aldı.