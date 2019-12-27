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Haberlerİş-Yaşam

Gıdanın yerini metal aldı

Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13.6’sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Böylece 2010 yılından buyana gıda sanayi ürünleri ilk kez ikinci sıraya geriledi. Çimento üretimi düşerken, hazır beton üretimindeki artış dikkat çekti. Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert yazdı

Gıdanın yerini metal aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında toplam sanayi ürünlerinin üretim değeri  yüzde 31.5 artışla 1 trilyon 989 milyar TL, satış değerleri ise yüzde 32.4 artışla 1 trilyon 777 milyar TL'ye yükseldi.

 

En dikkat çeken yükseliş ana metal sanayi ürünlerinde görüldü. Girişimlerin 2028 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13.6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Böylece  2010 yılından buyana gıda ilk kez ikinci sıraya düştü. 2018 yılında gıda sanayi ürünlerinden yapılan satış tutarı yüzde 12.9'da kaldı.

Gıdayı yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

 

Ana sanayi gruplarına göre üretimden satışların payı (%)  
 201020112012201320142015201620172018
Ara malları45.346.346.746.746.345.845.946.747.4
Dayanıklı tüketim malları5.45.15.25.25.25.15.14.94.8
Dayanıksız tüketim malları27.325.125.425.826.426.426.424.122.7
Enerji6.47.27.46.45.64.84.35.05.7
Sermaye malları15.716.215.315.916.517.918.319.219.4

DAYANIKLI VE DAYANIKSIZ TÜKETİMİN PAYI DÜŞTÜ

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 47.4'ünü ara malları, yüzde 22.7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu belirlendi. Enerjinin payı ise yüzde 5.7 olarak hesaplandı.  Ara mallarının payı yüzde 46.7'den yüzde 47.4'e çıkarken, dayanıklı tüketim mallarının payının yüzde 4.9'dan yüzde 4.87e, dayanıksız tüketim mallarının payının yüzde 24.1'den yüzde 22.7'ye indiği dikkat çekti. Enerjinin payı yüzde 5'ten yüzde 5.7'ye , sermaye mallarının payı yüzde 19.2'den yüzde 19.4'e çıktı.

ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE ARTIŞ

İmalat sanayisinde 2018'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında,  orta -düşük ve orta-yüksek teknoloji ürünlerin payının arttığı, yüksek ve düşük teknoloji ürünlerin payının ise azaldığı dikkat çekti.  Yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturdu. 2017 yılında bu oran yüzde 3.2, 2016 yılında ise yüzde 3.3'tü.  Düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 34.8'den yüzde 35.9'a çıkarken, orta-yüksek teknoloji gruplarının payı yüzde 26'dan yüzde 26.1'e çıktı.

 

ÇİMENTO ÜRETİMİ DÜŞTÜ, HAZIR BETON ÜRETİMİ YÜKSELDİ

2018 yılında Türkiye'de  1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.  2017 yılına göre düşüş yüzde 9 oldu. 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Çimento üretimi düşerken,  hazır beton üretimindeki artış dikkat çekti.

ÇAY ÜRETİMİ AZALDI

TÜİK'in verilerine göre çay üretimi 2018 yılında 297 bin tona indi. 2017 yılında bu rakam 316 bin tonun üzerindeydi .

Seçilmiş sanayi ürünlerinin üretimi, 2010 - 2018  
Sanayi ürünleri20142015201620172018
Otomobil  (Adet)     1.070.748     1211.487     1.367.725     1.555.539     1.411.000
Ev tipi buzdolabı ve dondurucular (adet)      7.868.150     8.105.191     8.405.132     8.821.814     8.472.177
Çimento (ton)     72.412.441     73.799.076     78.457.806     83.556.056     78.992.172
Hazır beton (ton)     174.163.340     179.348.889     179.370.200     191.019.688     196.159.813
Şeker - kristal ve küp (rafine edilmiş) (ton)     2.220.143     2.044.234     2.416.855     2.789.430     3.035.090
Çay (ton)      280.615      310.487      283.774      316.457      297.203
Ayçiçeği yağı, ham (ton)      721.882      816.944      731.135      677.164      733.903
Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağlar (ton)      704.113      752.514      723.837      743.531      659.688
Makine halıları (m2     98.440.265     97.098.675     105.699.346     111.560.110     112.272.019
Ayakkabılar sayası deri olan (Çift)     55.450.042     60.761.316     66.050.921     72.238.900     69.416.482
Deterjanlar ve yıkama müstahzarları (ton)     1.717.286     1.820.094     1.941.533     2.020.821     2.251.225
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