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HaberlerVoleybol

Giovanni Guidetti: Gruptaki ilk maçımız en zor maçımız

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek VakıfBank'ın antrenörü Giovanni Guidetti ile oyuncusu Gabriela Braga Guimaraes, Avrupa mücadelesine iyi başlamak istediklerini söyledi

Voleybol

Şampiyonlar Ligi macerasına tekrar başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Guidetti, "Gruptaki ilk maçımız aynı zamanda en zor maçımız olacak. Bu sezon hedeflerine ulaşmak amacıyla oldukça büyük yatırım yapan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için oldukça keyifli ama bir o kadar da zorlu olacak, bu mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında takıma 6 yeni oyuncu dahil ettiklerine dikkati çeken Guidetti, ''Bu yüzden oyunumuzu ve takımımızı kurmak için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Guimaraes ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden heyecanımın farklı olduğunu ifade edebilirim. İtalya'nın en iyi takımlarından biri oynayacağız ve karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İtalyan takımlarının her zaman çok kaliteli olduklarını biliyoruz, rakibimiz de hücumda etkili ve oldukça uzun bir takım. Bunun bilinciyle sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak galibiyet elde etmek istiyoruz.''

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