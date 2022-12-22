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Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

İstanbul'dan Giresun'un Bulancak ilçesine getirdiği Tevratı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenilen şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı

Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi
AA

Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrata el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevratı satmak isteyen İ.M.Pyi gözaltına aldı.

Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevratı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.

700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevratın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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