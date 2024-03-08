Bakan Kacır: 30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları ve İHA'ları koruyor (2)

İMZATÖRENİNDE KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezi’nde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2024 Projeleri İmza Töreni’ne katıldı. Bakan Kacır, “Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve güçlü liderliğiyle ülkemizi asra bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduk. Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, dünyadaki siyasi ve ekonomik dengeler her geçen daha da değişirken; hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, sağlıktan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye’yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuduk” dedi.

Bu günlere kolay gelinmediğini belirten Bakan Kacır, “1970’lerde ağır sanayi hamlesini gerçekleştirememiş, 80’lerde dünyaya açılma dönemine güçlü bir sanayi altyapısı ile adım atamamış ülkemiz, 90’lı yılları ise siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla heba etmişti. 2000’li yıllara adım attığımızda ise; silahlı kuvvetlerinin kullandığı piyade tüfeğini bile üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı bir ülke idik. Yılda ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir Türkiye. Kişi başına milli geliri sadece 3 bin 600 dolar olan bir Türkiye. Bugün geriye dönüp baktığımızda keşke öyle olmasaydı dediğimiz ne varsa son 22 yılda yerine koymaya, oldurmaya, gerçeğe dönüştürmeye gayret ettik. ‘Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda eser ve hizmet siyasetinden geri adım atmadan sanayileşmede, yatırımda, üretimde, Ar-Ge’de keşkelerin yerini ‘iyi ki’lere bıraktık” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 22 yılda, OSB’lerde çalışan sayımızı 415 binden 2,6 milyona, İhracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik, çimento üretiminde Avrupa’da lider Türkiye’yi inşa ettik. Üniversite sayımızı 76’dan 208’e çıkararak milyonlarca gencimizi yükseköğretimle buluşturduk. Bazıları tarafından sadece bu ülkenin elitlerine açık olsun istenen bilim yolculuğunun kapılarını milletimizin her bir ferdine açtık. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasından taviz vermeyen ekonomi modelimizle son 14 çeyrektir büyümemize hız kesmeden devam ettik. Küresel tedarik zincirinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, deprem felaketlerine rağmen 255,8 milyar dolarla ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Yatırım teşvik sistemimiz ile geçtiğimiz yıl 1,2 trilyon lira yatırım tutarına sahip 15 bin 700’den fazla yatırımın önünü açtık. 32,1 milyon kişiyle istihdamda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Şimdi, Ülkemizin ekonomik, bilimsel ve teknolojik kazanımlarının kalıcı olmasını sağlayacak ve Cumhuriyetimizin ikinci asrını “Türkiye Yüzyılı” yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir atılıma daha imza atıyoruz. O da ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Stratejik dönüşümleri doğru zamanda yakalayarak teknolojide dünyaya liderlik ediyoruz.”

Devrim otomobili hayatını devrin otomobili Togg’u üreterek gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Kacır, “Milletimiz için mutluluk ve iftihar kaynağı insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna 85 milyon vatandaşımızla birlikte tanıklık ettik. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye her alanda büyümesine, kalkınmasına devam ederken Ülkemizi muasır medeniyetlerin de üzerine çıkarmak için 81 şehrimizi, 922 ilçemizi eserlerle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.