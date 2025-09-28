Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan Bayram yönetimindeki fındık patozu monte edilen plakası öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyon şoförü Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

