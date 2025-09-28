Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

        GİRESUN'un Dereli ilçesinde fındık patozu monte edilen kamyon uçuruma yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:55
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü
        GİRESUN’un Dereli ilçesinde fındık patozu monte edilen kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonun şoförü Hasan Bayram (43), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan Bayram yönetimindeki fındık patozu monte edilen plakası öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyon şoförü Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

