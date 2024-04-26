Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyonda S.B, R.B. ve F.K'yı yakaladı.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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