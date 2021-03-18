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Gavur Dağı'nda bulduğu Osmanlı-Rus Savaşında kullanılan mühimmatları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı

İHA

Gavur Dağı'nda bulduğu Osmanlı-Rus Savaşında kullanılan mühimmatları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı

Giresun’un Gavur Dağı’nda bulduğu mühimmatları sosyal medya hesabında paylaşan kişi hakkında Alucra Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
OsmanlıRus Savaşı’nda şiddetli çatılmaların yaşandığı bilinen Gavur Dağı’nda gezerken bulduğu mühimmatları alarak sosyal medya hesabında paylaşan A.B. hakkınca Alucra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Alucra Merkez Derneği Başkanı A.B, Gavur Dağı’nda gezerken bulduğu onlarca mühimmatı sosyal medya hesabında paylaşarak “100 yıl geçmesine rağmen bugün basit bir detektörle bulunan yüzlercesinden bir kaçı; dolu, patlamamış ve şunu iddia ediyoruz, bu dağlarda silah dolu depolar, kap kacak yatak yorgan dolu koğuşlar, bu dağlara emanet edilmiş toplar çıkacak bir gün, bitkin bir halde bölgeden çekilen askerimizden bize emanet. Yazın bir kenara. Ve bir de, sağında ve solunda maden arama çalışması yapılan bu dağları siyanürden korumanın tek yolu buraların sit alanı ilan edilmesidir. Sahi sırtınızı yasladığınız bu dağlara kaç kez gittiniz, Çalgan, Çakmanus, Karabörk, Zun ve Zıhar'daki şehitleri anılmak ve bir Fatiha okumanız için sizi bekliyor" açıklamasında bulundu.
Edinilen bilgilere göre, bulduğu mühimmatları ilçeye yapılacak müzede sergilemek istediğini ve Gavur Dağı’na şehitlik yapılmasını istediğini belirten Dernek Başkanı A.B. sabah saatlerinde Jandarma tarafından göz altına alınarak evinde arama yapıldı. Ardından ise Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

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