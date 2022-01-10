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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şenlikoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

Başkan Şenlikoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Giresun Kalesindeki belediye sosyal tesislerinde düzenlenen programda Başkan Şenlikoğlu, gazeteciliğin dünyanın en zor meslekleri arasında yer aldığını söyleyerek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum. Gazetecilik mesleği toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa etmektedir. Gazetecilik mesleğinin niteliğinin, kalitesinin ve saygınlığının artırılmasının en temel yolu objektif ve tarafsız gazetecilik anlayışından geçmektedir. Gazetecilik mesleği aynı zamanda kamusal bir görevdir. Gazeteci arkadaşlarımızın tabi ki sorunları büyük ama sorumlulukları sorunlarından çok daha büyüktür. Gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlarda ne zor koşullarda çalıştıklarını biliyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak mümkün olduğu kadar yerel basının güçlü ve ayakta durabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram organizasyona katılımından dolayı Başkan Aytekin Şenlikoğu’na günün anısına plaket takdim etti.

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