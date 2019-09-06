2018 Ağustos'taki kur şokunun ardından bozulan ekonomik yapı ve hayat pahalılığı özellikle beyaz yakalıların ve girişimcilerin İstanbul'u terk edip Antalya ve Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'e taşınmasına neden oluyor. Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul'da kendi adına iş yapan ve vergi mükellefiyeti tesis ettiren gelir vergisi mükellefi (kurumlar değil) sayısı 502 bin 353'ten 501 bin 857'ye geriledi. İstanbul'un aksine Anadolu'da özellikle Ege ve Akdeniz illeri ile diğer büyükşehirlerde ise sayı arttı. Doktor, avukat, muhasebeci gibi beyaz yakalıların ve kendi hesabına iş yapabilecek kişilerin İstanbul'un keşmekeşinden kaçıp tatil yörelerine sığınmalarının yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle uzaktan çalışabilme olanağı bulan gençlerin de İstanbul'dan göç ettikleri biliniyor. İşte bu gözlem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın istatistikleri ile doğrulandı.

MUĞLA VE ANTALYA'DA ARTIYOR

8 ayda İstanbul'da azalan mükellef sayısı Antalya ve Muğla'da ise büyük artış gösterdi. Yılın ilk 8 ayında Antalya'da 2 bin 561 ve Muğla'da ise bin 458 kişi mükellef olarak kayıt yaptırdı. Bu illerde mükellef sayısı sırası ile 85 bin ve 38 bini geçti. Diğer büyükşehirler İzmir'de 860 kişilik yükseliş meydana gelirken Ankara'da ise 776 mükellef vergi dairelerine kaydını yaptırdı.

Hangi şehirde mükellef sayısı ne oldu? Mükellef haritasını görmek için tıklayın

KRİZLERDE DE OLDU AMA...

2001 ve 2009 krizlerinde İstanbul'da gelir vergisi mükellef sayısı azalmıştı ancak o dönemlerde krizin etkisiyle tüm Türkiye'de sayı düşmüştü. Oysa bu yılın ilk 8 ayında İstanbul'daki azalmaya rağmen Türkiye çapında mükellef sayısı 17 bin artmış durumda.

Mükellef sayısı 2001 krizinde de İstanbul'da 13 bini aşkın düşmüştü, o dönem tüm Türkiye çapında 161 bin azalmıştı. 2008 krizinde de İstanbul'da faal gelir vergisi mükellefi sayısı 5 bin 300 azalıp 440 binden 435 bine inerken krizin etkisiyle Türkiye çapında da mükellef sayısı 18 bin civarında düşmüştü. İlginç olan bir başka durum aynı dönemde Türkiye'nin 81 ilinden sadece 11'inde mükellef sayısı kan kaybederken bu illerdeki azalma da 2-3 civarında oldu. Yani gözardı edilebilir. Sadece Şırnak'ta 215 kişilik bir düşüş gözlendi. Bu rakamlarla İstanbul hemen hemen mükellefini kaybeden tek şehir oldu.

VERGİ MÜKELLEFİ SAYISI TÜRKİYE'DE ARTTI İSTANBUL'DA AZALDI