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        Haberler Ekonomi Enerji Girişimde Kadın Enerjisi Programı SOCAR Türkiye ve GİRVAK işbirliği ile başlıyor - Enerji Haberleri

        Girişimde Kadın Enerjisi Programı SOCAR Türkiye ve GİRVAK işbirliği ile başlıyor

        SOCAR Türkiye ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen "Girişimde Kadın Enerjisi Programı" İzmir'in Aliağa bölgesindeki kadınların fikirlerini girişimlere dönüştürmelerine destek olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:31
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        Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubu olan SOCAR Türkiye ile Türkiye'de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) bir iş birliğine imza attı. SOCAR Türkiye sponsorluğunda başlayan "Girişimde Kadın Enerjisi Programı" İzmir'in Aliağa bölgesinde yaşayan, ne eğitimde ne istihdamda olan kadınları girişimcilik yolculuğuna hazırlamayı hedefliyor.

        İmza törenine katılan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov; "SOCAR Türkiye olarak stratejik öneme sahip grup şirketlerimizle yarattığımız ekonomik değerin yanı sıra topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, özellikle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal fayda yaratmak için projeler geliştiriyoruz. Kadınların ekonomiye aktif katılımını toplumsal ilerlemenin anahtarlarından biri olarak görüyoruz. Girişimde Kadın Enerjisi Programı ile Aliağa'da yaşayan, ne eğitimde, ne istihdamda olan kadınların güçlü fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve girişimcilik yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

        GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra "Türkiye'nin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasında, kadınların ekonomiye eşit katılımı temel bir gerekliliktir. Bu hedefin önündeki engellerin kaldırılması ve girişimcilik gibi kapsayıcı araçların kullanılması, toplumsal ve ekonomik dönüşüm için önemli bir adımdır. Bu program, kadınları ekonomik ve sosyal anlamda destekleyerek toplumun her katmanında aktif olarak yer almalarına olanak sağlıyor. SOCAR Türkiye gibi güçlü bir şirketin katkısıyla, Girişimde Kadın Enerjisi Programı'nın bu alanda fark yaratan önemli bir proje olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

        İLK AŞAMADA 50 KADININ KATILIMI İLE BAŞLAYACAK

        Sekiz ay sürecek olan ve ilk olarak 50 kadının katılımıyla başlayacak bu program, kadın gücüyle büyümeyi odağına alıyor ve katılımcılara girişimcilikten finansal okuryazarlığa, dijital becerilerden toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanda eğitim ve destek sunmayı hedefliyor. Programa, İzmir'in Aliağa bölgesinde ikamet eden ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen kadınlar Socar'ın kendi sitesi üzerinden 17 Şubat 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

        Girişimde Kadın Enerjisi Programı'nda başta NEET (Ne eğitimde ne de istihdamda olan) kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak ve toplumsal dayanışma ruhlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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        #girvak
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