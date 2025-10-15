Habertürk
        Gişelere çarptı, alev aldı!

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilginç bir kaza meydana geldi. Olayda gişe bariyerine çarpan otomobil alev aldı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:23
        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy mevkisinde gişelerdeki beton bariyere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre otoyolda Edirne istikametine giden H.D. idaresindeki otomobil, Arnavutköy mevkisindeki Fatih gişelerinde beton bariyere çarparak alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

