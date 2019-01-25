27 Aralık'ta Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı olan e-ticaret platformu Gittigidiyor'un Genel Müdürü ve eBay Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Direktörü Öget Kantarcı'dan kulübe ilk destek geldi. GittiGidiyor, Efeler Ligi'nde başarıyla mücadele eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın forma göğüs sponsoru oldu. Konuyla ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Lig maçlarında sezon sonuna kadar GittiGidiyor logolu formayla mücadele edecek.
'SPORU DESTEKLEMEYE ÖNEM VERİYORUZ'
GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Gençlere ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir marka olarak, Türkiye'de sporu desteklemeye önem veriyoruz. İmza attığı başarılarla tüm dünyada adından söz ettiren, ülkemizin en değerli spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden dolayı heyecanlı ve gururluyuz” dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke de anlaşmayı “GittiGidiyor ile kulübümüz arasında atılan bu adımın genç, hırslı ve başarılı voleybol takımımıza güç katacağına inanıyoruz.” sözleriyle değerlendirdi.
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