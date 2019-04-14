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Gizem Hatipoğlu paylaşımına, 'Aşkımızın meyvesi Lila’mız. Seni çok seviyoruz canım kızım' notunu düşerken, Hakan Hatipoğlu, 'Canım kızım, o gülen yüzün hep gülsün, bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun... O pamuk ellerini hiç bırakmayacağız. Seni çok seviyoruz Lila' yazdı.